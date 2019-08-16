Суд оставил в силе приговор редактору газеты «Новые колеса» Игорю Рудникову

14 августа Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор в отношении редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, который ранее был признан виновным в покушении на самоуправство.

Приговор оспаривал глава калининградского управления Следственного комитета. Интересы журналиста в суде по приглашению Центра защиты прав СМИ представляли адвокаты Тумас Мисакян и Анна Паничева.

17 июня Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело Рудникова, который обвинялся в вымогательстве 50 тыс. долларов у руководителя СУ СК РФ по Калининградской области генерала Виктора Леденева.

Дело было переквалифицировано с части 3 статьи 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) на покушение на самоуправство (статья 330 УК). Суд освободил журналиста от наказания, засчитав время, проведённое в СИЗО - 1 год 7 месяцев и 17 дней. Рудников был освобожден из зала суда.

Проходящий потерпевшим по делу Виктор Леденев обжаловал приговор, но сегодня суд отказал в удовлетворении его апелляционной жалобы.

Отметим, что прокурор Сергей Шакуров, требовавший в суде первой инстанции 10 лет лишения свободы для Рудникова за якобы вымогательство взятки, сейчас просил отказать в удовлетворении жалобы Леденева, т.к. уже не видел состава этого преступления.

С подробностями дела можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Центр защиты прав СМИ