Суд оставил в силе приговор Светлане Прокопьевой

Апелляционный военный суд 2 февраля оставил в силе решение по делу журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которую ранее суд признал виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Светлану Прокопьеву в суде в составе группы адвокатов защищает адвокат Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы Тумас Мисакян обратил внимание на то, что суд первой инстанции не провел собственный правовой анализ текста, а лишь скопировал выводы экспертов в приговор и при этом не дал им надлежащей правовой оценки:

Самое главное упущения суда первой инстанции в этом деле, на мой взгляд, это отсутствие самостоятельного правового анализа спорного текста. И я уверен, что если бы суд провел такой анализ, попытался бы сам выделить какие-то спорные высказывания и не стал бы полностью полагаться на выводы экспертов, квалификация и непредвзятость которых вызывает серьезные сомнения, то он бы увидел, что в тексте колонки Светланы Прокопьевой нет никаких высказываний, которые бы содержали признаки оправдания или пропаганды терроризма. И проведя такой анализ суд бы увидел, что говорится в этом тексте, собственно, не о теракте, а о причинах теракта. Причинах, которые подтолкнули подростка к самоподрыву. Суд бы увидел, что там несомненно есть обоснованная критика властей по поводу нарушения прав и свобод граждан, критика властей в связи с подавлением легальной протестной активности граждан. А также то, что в этом тексте и действия этого подростка, и он сам однозначно оцениваются негативно, что также исключает наличие признаков оправдания терроризма. И что самое главное - суд бы смог увидеть, что эти высказывания, содержащиеся в колонке, не несут никакой угрозы национальной безопасности или общественному порядку, поскольку в этих высказываниях, отсутствует посыл к читателю о том, что применение насилия является необходимой и оправданной мерой.

Напомним, уголовное дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено из-за ее колонки на сайте радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Текст был посвящен теракту в приемной ФСБ в Архангельске. В нем Прокопьева анализировала причины, которые могли привести к теракту. В частности, она говорила, что государство само создало условия для того, чтобы люди начали с ним бороться. 6 июля 2020 года Второй Западный окружной военный суд признал Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Источник: Центр защиты прав СМИ