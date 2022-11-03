Суд оставил журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову в СИЗО

Кузьминский суд Москвы продлил срок ареста журналистки Life.ru Александры Баязитовой и владелицы Telegram-каналов финансово-экономической направленности Ольги Архаровой до 7 января. В начале октября защита Александры Баязитовой рассчитывала на перевод под домашний арест из-за наличия у журналистки хронических заболеваний.

В суде Баязитова заявила, что испытывает психологическое давление со стороны следствия, которое, по ее словам, запрещает ей видеться с больной матерью. «Я не знаю, как у нее дела, уже три месяца. Следователь запрещает общаться с адвокатами по телефону, это тоже нарушение права», — пожаловалась журналистка.

Медиатехнолог и журналистка обвиняются в вымогательстве 1,2 млн руб. у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Ранее третий фигурант этого дела пиар-менеджер Инна Чурилова была помещена под домашний арест.

Напомним, Архарова, Баязитова и Чурилова в августе были отправлены судом под стражу по делу о вымогательстве средств у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Им предъявлено обвинение в вымогательстве у господина Ушакова, арестованным грозит до 15 лет колонии. Баязитова вину не признала, Архарова признала частично, Чурилова признала полностью.