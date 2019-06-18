Суд освободил калининградского журналиста Рудникова

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к обязательным работам журналиста Игоря Рудникова, ранее обвиненного в вымогательстве и неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города:

Суд признал Рудникова виновным <…>, назначив наказание в виде обязательных работ на 550 часов. Освобожден по отбытию. Выпущен из-под стражи в зале суда.

Отмечается, что инстанция переквалифицировала дело журналиста с вымогательства на самоуправство.

Предполагаемый подельник Рудникова, бизнесмен Александр Дацышин приговорен к 50 часам обязательных работ и также освобожден из-под стражи.

Государственное обвинение просило приговорить Рудникова к 10 годам колонии строгого режима, Дацышина — к восьми. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

Рудников был главным редактором калининградского оппозиционного издания «Новые колеса», которое писало в том числе о коррупции.

1 ноября 2017 года в редакции газеты был проведен обыск и задержан ее главный редактор и депутат Калининградской областной Думы Рудников. Журналиста арестовали по обвинению в вымогательстве 50 тыс. долларов у руководителя следственного управления СКР по Калининградской области Виктора Леденева. Сумма якобы полагалась за непубликацию критического материала.

По версии следствия, также Рудников в ходе избирательной кампании 2016 года скрыл факт получения документа на постоянное жительство в США.

Ранее на журналиста было совершено покушение: его ударили ножом. В начале января киллер был приговорен к 9 годам лишения свободы. Сторона Рудникова осталась недовольна тем приговором, так как полагает, что следствие не назвало заказчика покушения.

Фото: Виталий Невар / ТАСС