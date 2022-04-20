Суд отказал «Эху Москвы» в требовании восстановить радиостанцию и сайт

Таганский суд столицы отказался признать незаконными блокировку и ликвидацию радиостанции и сайта «Эха Москвы».

«Суд отказал Эху в требовании восстановить радиостанцию и сайт. Будем оспаривать», — написал в своём Telegram-канале главный редактор Алексей Венедиктов.

«Нет оснований для ограничения доступа к сайту Эха Москвы. По радио не указывается, когда были нарушения, какие были нарушения, по сайту — какие конкретно публикации нарушали права третьих лиц. Не было ни уведомлений, ни других документов. Не было необходимости ограничивать доступ ко всем публикациям», — отметил юрист «Эха» Орхан Микаилов.

Вечером 1 марта Роскомнадзор отключил «Эхо Москвы» от эфира и заблокировал сайт. Радиостанцию обвинили в «распространении ложных сведений о действиях российских военных», а также в призывах к участию в несанкционированных акциях.

Спустя пару дней после отключения от эфира совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиоканала и расторг контракт с главным редактором Алексеем Венедиктовым.