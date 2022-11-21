Суд отказался выпустить из СИЗО директора компании Собчак

Мосгорсуд отказал в апелляции на арест Кирилла Суханова, коммерческого директора журналистки Ксении Собчак. Его оставили под арестом по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Как сообщал ТАСС, защита Кирилла Суханова просила отпустить его под залог в 15 млн руб. 4 миллиона готов был внести его отец и еще 11 — друг семьи. За коммерческого директора вступился Андрей Малахов и около 15 бизнесменов и компаний, сообщает медиапроект Собчак. Однако суд все равно оставил в СИЗО Кирилла Суханова.

Суханов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он заявил, что в деле нет ни одного доказательства его вины и что его допрашивали лишь однажды — 2 ноября.

26 октября Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 24 декабря Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве 11 млн руб. у Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Вместе с ним по делу проходят экс-главред Tatler Ариан Кузьмин и Тамерлан Бугаев, они также находятся в СИЗО. Им грозит до 15 лет колонии.