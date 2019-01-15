Суд отклонил апелляцию защиты Вышинского на продление ареста

Хресонский суд отклонил апелляцию на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которую подала его защита, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Ранее суд продлил арест Вышинского до 27 января.

Защита требовала назначить Вышинскому меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Кроме того, Доманский просил отпустить Вышинского под его личное поручительство.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Источник и фото: РИА Новости