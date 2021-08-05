Суд отклонил иск Google к Роскомнадзору

Компания Google проиграла суд Роскомнадзору из-за блокировки роликов на YouTube. Арбитражный суд Москвы признал законным требования РКН удалить 12 роликов о январских акциях протеста в России. Генпрокуратура обнаружила в роликах призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах.

Это первый иск Google к Роскомнадзору. Компания требовала признать незаконными действия ведомства. Ранее Google LLC никогда не была инициатором судебных разбирательств по оспариванию подобных вопросов, а занимала только сторону ответчика или третьего лица.

Компания не приняла мер по блокировке роликов на YouTube, часть видео удалили сами пользователи. Google грозит штраф до 8 млн рублей.

Социальные сети подверглись санкциям из-за того, что не удаляли постов о несогласованных акциях протеста. За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. С начала 2021 Роскомнадзор выписал Google 11 административных протоколов, которые передали в суд.