Верховный суд отклонил иск издания «Батенька, да вы трансформер» к Роскомнадзору, МВД, ФНС и Роспотребнадзору. Издание добивалось признание недействующим пункт 2.1.6 совместного приказа ведомств, который запрещает любую информацию, «направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков», сообщает TJ.

В начале заседания адвокат издания обозначил, что предметом рассмотрения является не содержание конкретной статьи, а сам закон и его критерии. Так, в законе сказано, что заблокирована может быть «информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств». Однако в нехудожественных произведениях невозможно «сформировать положительный образ»: такие материалы готовят на основе фактов и оценок, а не придумывают. Кроме того, непонятно, кто и как определяет, насколько позитивен образ наркопотребителя. В связи с этим в издании считают, что критерии оценки материалов для их блокировки незаконны.

Кирилл Коротеев, адвокат издания:

Спорная норма фактически вводит запрет на общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики. С учетом недавнего поручения президента ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков мы получим еще одну статью за слова. Верховный суд решил отказать в иске «Батеньки, да вы трансформер». А сторона издания отметила, что так и не услышала внятных аргументов в пользу того, что статья содержит пропаганду употребления наркотиков. Своим решением Верховный суд фактически признал законным запрет на публикации СМИ с положительной информацией о наркозависимых людях, отметили в TJ.

Напомним, редакция самиздата столкнулась с проблемой после публикации материала «Героин — собственность модели» о героинозависимой девушке. По мнению экспертов, статья формировала положительный образ человека, употребляющего наркотики. После проверки МВД рекомендовало Роскомнадзору заблокировать статью, и издание сняло публикацию.