Суд отклонил иск к «Коммерсанту» на 10 млн рублей

Тверской районный суд Москвы отклонил иск о защите деловой репутации к «Коммерсанту» на 10 млн рублей, указано в картотеке дел суда. Истец, Аслан Белхороев, планирует оспорить это решение, сообщил RNS его представитель Дмитрий Казацкер.

«Отказано в удовлетворении», — указано в картотеке решение по делу от 9 октября.

Решение будет обжаловано, как только мы получим полное решение суда, — сообщил RNS представитель Белхороева Дмитрий Казацкер.

«Это его право», — прокомментировал это решение RNS Георгий Иванов, директор правового департамента «Коммерсанта».

Сумма иска, поданного Белхороевым летом в Тверской суд Москвы, 10 млн рублей.

Претензии Белхороева вызвали сведения, изложенные в статье о нападении на полицейских на юго-западе Москвы, опубликованной в газете 15 июня. В тексте попутно упоминалась информация о движении баталхаджинцев, которая и стала поводом к подаче иска.

«Сумма иска для меня вообще никакого значения не имеет: будь там рубль или миллиард рублей. Я считаю, что газета должна принести извинения», — сообщал тогда RNS сам Аслан Белхороев.

Он подчеркивал, что основным для него является требование об опровержении и удалении порочащих сведений.