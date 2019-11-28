Суд отклонил иск о защите деловой репутации к «Коммерсанту»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск о защите деловой репутации входящего в «Ростех» НИИ «Масштаб» к издательскому дому «Коммерсант», сообщил директор правового департамента ИД Георгий Иванов:

«АО "НИИ «Масштаб" рассматривает возможность апелляции в связи с убеждением в некорректности размещенной публикации, наносящей ущерб имиджу компании», — позже сообщила начальник юридического отдела НИИ Ульяна Малахова. Она добавила, что «мотивация решения арбитражного суда будет ясна после размещения судом решения на официальном сайте».

Научно-исследовательский институт «Масштаб» подал иск о защите деловой репутации к «Коммерсанту» в мае.

Иск касался опубликованной в октябре прошлого года статьи «Воентелеком обрастает эпизодами», в которой речь шла о хищениях при исполнении контракта с Минобороны, уточнял тогда RNS Иванов. Финансовых требований истец не заявлял, но требовал опровержения изложенных в статье сведений и удаления текста с сайта «Коммерсанта».

НИИ «Масштаб» — разработчик сложных систем и средств телекоммуникаций, защиты информации, автоматизированного управления, указано на его сайте. Институт входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех».