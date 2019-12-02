Суд отклонил жалобу Голунова на действия следователей по расследованию его дела

Басманный районный суд Москвы отклонил жалобу адвоката журналиста Ивана Голунова, признав законными действия следователя, занимавшегося делом о наркотиках, по которому ранее сотрудник «Медузы» был обвиняемым, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«Басманный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Ивана Голунова - Сергея Бадамшина, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

Решение было принято на выездном заседании в Мосгорсуде, «поскольку судья районного суда для проверки доводов жалобы изучал материалы расследуемого дела, в котором содержатся документы с грифом "секретнно", в спецчасти Мосгорсуда», добавил представитель Басманного суда.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 мая в Москве. Против в него было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Следствие заявляло, что при личном досмотре и в квартире журналиста были обнаружены наркотики. Голунов вину отрицал. Суд отправил его под домашний арест.

После проведения ряда экспертиз по делу 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил, что уголовное преследование Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

В середине июня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова. Кроме того, проверкой обстоятельств задержания журналиста занялся Следственный комитет.