Суд отменил первый штраф по статье о фейковых новостях

Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда оштрафовать издательский дом «Момент истины» по статье о фейковых новостях, сообщил адвокат Федор Трусов, представляющий интересы организации.

Решение было отменено из-за ненадлежащего извещения представителей издания о судебном заседании. Дело было отправлено на пересмотр в судебный участок мирового судьи. При этом Трусов заявил, что воспринимает это решение как оправдательное.

В середине октября судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района оштрафовал «Момент истины» на 200 000 руб. Поводом стали несколько роликов на YouTube, в частности, под названием «Срочно! В России готовит революцию майдан». Кроме того, на 60 000 руб. был оштрафован главный редактор издания Евгений Гнеушев. Жалоба на штраф в его отношении будет рассмотрена 21 ноября.