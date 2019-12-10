Суд отменил решение по делу якутского журналиста, первым оштрафованного за фейк-ньюс

Окружной суд во Владивостоке отменил решение первой инстанции в отношении журналиста газеты «Якутск Вечерний» Михаила Романова, который был признан виновным в злоупотреблении свободой информации и оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Мы подали жалобу в окружной суд во Владивостоке и буквально сегодня узнали, что она была рассмотрена и решение суда первой инстанции отменено. К сожалению, с мотивировочной частью еще не ознакомлены. Предварительно —за недоказанностью вины», — сказал «Интерфаксу» заместитель главного редактора еженедельника «Якутск Вечерний» Виталий Обедин.

По словам Обедина, в отношении журналиста Романова было заведено три административных дела за отказ подчиниться законным требованиям сотрудника полиции. «Все они также были отменены — в мировом суде Якутска», — сказал он.

Ранее сообщалось, что участковый уполномоченный Рушан Алимов обвинил журналиста в использовании скрытых вставок в публикациях, которые создают негативный образ правоохранительных органов. Он составил протокол по статье «о злоупотреблении свободой информации».

Поводом послужила публикация Романова в апрельском номере еженедельника «Якутск вечерний» о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Аммосова. Аммосов утверждал, что он публиковал в соцсетях комментарии об октябрьском взрыве в офисе ФСБ в Архангельске и что в связи с этими постами его якобы задержали и пытали сотрудники ФСБ.

В протоколе участковый отметил, что фразы из статьи Романова - «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины» и «Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах...» - негативно влияют на сознание людей.

Кроме того, он написал в протоколе, что данная статья представляет угрозу для общественной безопасности.

25 июля Якутский городской суд оштрафовал на 30 тыс. рублей Романова, которого уличили в злоупотреблении свободой массовой информации (ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ). В августе Верховный суд Якутии оставил это решение без изменения.