Суд по делу Светланы Прокопьевой возобновится 16 июня

Адвокатов псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма, известили о возобновлении судебного процесса. Заседание второго Западного окружного военного суда состоится 16 июня в Пскове. Ранее оно было перенесено из-за эпидемии коронавируса.

«Ну что, осталась последняя неделя передышки. С 16 июня возвращаюсь в трясину уголовного – а теперь уже судебного – преследования. Пандемия, судя по всему, пошла на спад, судьи 2-го Западного окружного военного суда приедут в Псков, и на неделю минимум мы все погрузимся в исследование границ свободы слова», - написала журналистка в Facebook.

Как отмечают в Центре защиты прав СМИ, чей представитель Тумас Мисакян также участвует в защите Светланы, адвокаты намерены на первом заседании ходатайствовать о прекращении дела и исключении из доказательств лингвистических экспертиз.

Будет ли заседание открыто для слушателей, либо из-за противовирусных мер наблюдать за ним будет возможно как-то иначе, пока не известно.

Напомним, уголовное дело об оправдании терроризма было возбуждено в феврале 2019 года. Собственно, «оправдание» сторона обвинения усмотрела в публикации Прокопьевой, в которой она рассуждала о причинах самоподрыва молодого человека в здании УФСБ Архангельской области осенью 2018-го.

Уголовное дело состоит из 12 томов, обвинительное заключение написано на 99 листах. Первоначальная психолингвистическая экспертиза материалов Прокопьевой была выполнена сотрудниками Северо-Западного центра судебных экспертиз Минюста в Петербурге. Однако она не устроила прокуратуру, дело в декабре 2019-го было возвращено на доследование. После чего появилась вторая экспертиза, выполненная экспертами из Сибири. При этом одна из них – в прошлом кандидат от «Единой России» и «Патриотов России» — Ольга Якоцуц подала в суд на Прокопьеву, посчитав, что пост журналиста в Facebook оскорбляет ее честь и достоинство. Защита Светланы предполагают, что Якоцуц может быть лично заинтересовано в исходе дела об оправдании терроризма и на этом основании требовали признать результаты экспертизы недопустимым доказательством.