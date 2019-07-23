Суд по иску ООО взыскал с «Первого канала» 68 тыс руб за бездоговорное использование фото

Девятый арбитражный апелляционный суд снизил с 600 тысяч рублей до 68 тысяч рублей сумму взыскания с АО «Первый канал» в пользу ООО «Арт продакшн групп» за бездоговорное использование фотографий в программах «Пусть говорят» и «Новости», говорится в постановлении суда.

Телеканал обжаловал в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Москвы от 16 мая. Тогда суд по иску правообладателя взыскал с «Первого канала» денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей за публичное бездоговорное использование фотографий Владимира Высоцкого, Николая Караченцова и Натальи Гундаревой, автором которых является Валерий Плотников.

Апелляция отменила решение первой инстанции, постановив взыскать с телеканала 68 тысяч рублей.

В решение суда говорится, что компания «Арт продакшн групп» является правообладателем исключительного права на все фотографические произведения Плотникова.

По информации правообладателя, 26 октября 2018 года в телепрограмме «Пусть говорят», производителем которой является «Первый канал», были использованы фотографии Караченцова и Гундаревой (автор – Плотников). Также истец сообщил об использовании ответчиком 17 июля 2018 года в программе «Новости» в сюжете «Артист с уникальным даром...» фото Высоцкого, права на которое принадлежит заявителю.

Истец сообщил, что разрешение (согласие) на использование, показ и переработку этих фотографий от автора-фотографа Плотникова и от правообладателя ответчику не предоставлялось. Кроме того, официальный ответ на претензию истцом получен не был, претензионные требования в добровольном порядке «Первым каналом» не были исполнены, что послужило основанием для обращения с заявлением в арбитражный суд.

Арбитраж 16 мая удовлетворил требования компании «Арт продакшн групп».

Материалами дела подтверждается и телеканалом не оспаривается факт того, что используемые спорные фотографии были созданы творческим трудом Плотникова, указал суд. Ответчиком не представлено доказательств правомерного использования фотографий этих актеров, говорится в решении.

Ввиду того, что телеканалом не представлено в материалы дела доказательств правомерного использования фотографических изображений, права на которые принадлежат истцу, суд пришел к выводу об обоснованности заявления компании «Арт продакшн групп».