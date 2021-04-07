Суд по правам человека вынес свой вердикт по делу украинской журналистки Натальи Седлецкой

В 2018 году киевский суд разрешил украинской генеральной прокуратуре доступ к телефону Седлецкой, чтобы проанализировать данные за 17 месяцев. Тогда Седлецкая проходила по делу о разглашении государственной тайны, когда делала свои антикоррупционные материалы. Решение суда вызвало возмущение журналистов и правозащитников.

И вот через три года суд по правам человека признал\. что Седлецкая не обязана предоставлять доступ к своему телефону, согласно статье 10 Конвенции по защите прав человека и фундаментальных свобод. Кроме того, действия Седлецкой, как постановил ЕСПЧ, направлены на защиту своих источников, что является обязательным условием существования свободной прессы.