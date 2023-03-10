Суд приговорил к 13 годам колонии связанного с делом Сафронова политолога

Московский городской суд приговорил к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина по делу о государственной измене. Осужденный проходил по одному из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, отбывающего 22-летний срок наказания по этой же статье.

«Приговор вынесен 17 февраля 2023 года, 13 лет и три месяца колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказали в суде.

Воронин был арестован в феврале 2021 года. Источник «Интерфакса» тогда сообщал, что политолога заподозрили в передаче одной из стран НАТО секретных сведений.

В деле Сафронова Демури Воронин первоначально выступал свидетелем обвинения, но в апреле 2022 года на закрытом судебном заседании отказался от своих признательных показаний и сказал, что оговорил журналиста.

Воронин был задержан в феврале 2021 года в московской гостинице. По версии следствия, политолог, у которого было гражданство Германии и России, занимался консультированием по политическим и экономическим темам и мог работать на немецкие спецслужбы.