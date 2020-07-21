Суд принял иск главреда FinNews к ФСИН

Василеостровский суд Петербурга принял к производству иск главного редактора FinNews Владимира Шевченко к СИЗО «Кресты», ИВС на Захарьевской и России в лице главного распорядителя бюджетных средств ФСИН, сообщил Шевченко «Лениздату».

Согласно карточке дела на сайте суда, материалы дела переданы судье Елене Ильясовой.

Шевченко просит взыскать с ФСИН 5 млн рублей за нарушения при его содержании под арестом. Журналист проходит по делу о вымогательстве 1,2 млн рублей у «Россельхозбанка», сначала он был под арестом, затем его перевели под домашний арест, а весной ему избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

В иске Шевченко среди претензий к ФСИН указывал, что в СИЗО его, страдающего астмой, держали в одной камере с курящими, что сотрудники изолятора медленно реагировали на его просьбы о помощи, осмотре у врача или предоставлении необходимых лекарств. Также Шевченко перечислил в иске игнорирование жалоб на клопов и тараканов в камере, на перевозку в суд в битком набитых другими подсудимыми грузовиках, на слабое освещение в ИВС, где приходилось знакомиться с материалами дела, неадекватное лечение хронических заболеваний и другое.