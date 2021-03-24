Суд приостановил решение Минюста о включении журналистки в реестр «иноагентов»

Псковский городской суд принял и удовлетворил ходатайство Людмилы Савицкой по приостановлению решения Минюста о включении журналистки в список «иностранных агентов». Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Это первая ситуация с приостановлением решения Минюста. Ранее Людмила Савицкая просила приостановить решение Минюста до тех пор, пока суд не рассмотрит ее иск, в котором высказано несогласие с признанием ее «иноагентом». До этого Савицкая может не маркировать свои посты и не подавать отчёты в Минюст за период, во время которого приостановлено решение о внесении в реестр «иноагентов».

Людмила Савицкая написала на своей странице в Facebook:

Знаете, как на юридическом называется то, что со мной сегодня произошло? Мера предварительной защиты! Потрясающее ощущение, когда суд вдруг защищает тебя от могучей репрессивной машины государства и как бы говорит: «Ну, подыши немного впрок, весна сейчас — порадуйся». Как будто у нас в России и правда есть независимые ветви власти, как будто вдруг спал морок и все такие: «Ой, ну, вы что, нельзя же называть человека врагом страны без суда и следствия!».

Напоминаем, 28 декабря 2020 года Минюст России включил Льва Пономарева, журналистов Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова и Дениса Камалягина, а также Дарью Апахончич в реестр СМИ-иноагентов.