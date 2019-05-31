Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes

Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes. Об этом сообщает корреспондент RNS из зала суда.

Общая сумма задолженности Федотова перед кредиторами составляет свыше 600 млн рублей, сообщила в суде представитель бизнесмена.

Александр Федотов являлся владельцем российской версии журнала Forbes до конца августа прошлого года, когда он продал этот актив бизнесмену Магомеду Мусаеву. Помимо Forbes в сделку тогда вошли журналы Ok! и Geo.