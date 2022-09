Суд признал законной блокировку лайфстайл-издания The Village

Тверской районный суд Москвы признал законной блокировку издания The Village. Доступ к сайту был ограничен 2 марта из-за распространения недостоверной общественно значимой информации о специальной военной операции на территории Украины.

Изначально издание было заблокировано Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, в котором The Village вообще не упоминался, сообщает Центр защиты прав СМИ*.

Однако в документах Генпрокуратуры была приписка о том, что в случае обнаружения запрещенной информации на других ресурсах, их тоже нужно заблокировать.

«Получается, что РКН выполнил работу Генпрокуратуры, сам нашел на The Village материал с якобы фейками и сам заблокировал сайт. 9 марта появилось новое требование Генпрокуратуры, в котором The Village уже значился. Но, как это теперь водится, в нем не было ссылок на конкретные материалы, в которых ведомство нашло фейки. То есть понять, какая публикация послужила поводом для блокировки, удалить ее и восстановить доступ к сайту, невозможно», — говорится в канале Центра защиты прав СМИ*. Издание The Village защищала в суде юрист Екатерина Шмыгина.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента