Суд признал законной сделку по продаже российского Forbes

Апелляционный суд Москвы принял решение отменить определение суда первой инстанции о признании недействительной сделки по продаже в 2018 году компанией Александра Федотова российской версии журнала Forbes Магомеду Мусаеву.

По результатам назначенной судом оценочной экспертизы было установлено, что по состоянию на конец августа 2018 года чистые активы компании — издателя Forbes в России, АО «АС Рус Медиа», составляли минус 245 млн руб., а рыночная стоимость 100% акций составляет 1 руб. При этом Федотов продал журнал за 500 тыс. руб. Экспертизу проводило АНО «Союзэкспертиза» при Торгово-промышленной палате России.

Возвращение журнала Федотову повлекло бы за собой размещение на торгах акций АО «АС Рус Медиа» уже по их рыночной стоимости, отмечали ранее юристы.

30 августа 2018 года компания Федотова ООО «ФАФ Медиа» продала 100% АО «АС Рус Медиа» (российская версия Forbes) Магомеду Мусаеву. После продажи в 2019 году Федотова признали банкротом, Арбитражный суд Москвы в его отношении ввел процедуру реализации имущества. Общая кредиторская задолженность бизнесмена на тот момент превышала 600 млн руб.