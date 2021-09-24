Суд признал законным включение журналистов «Радио Свобода»* в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным включение бывшего журналиста «Радио Свобода»* Ильи Рождественского* и корреспондента издания «Север.Реалии»* Елизаветы Маетной* в реестр СМИ-иноагентов.

Минюст включил журналистов в реестр иностранных агентов в июле этого года. Но основания для включения журналистов в реестр известны не были. Позднее ведомство предоставило возражения на иск о признании незаконным включение журналиста Ильи Рождественского* в реестр СМИ-иноагентов. Одна из причин – публикация материалов про недвижимость генпрокурора Игоря Краснова, про дело Ивана Сафронова, про уличные протесты, про задержания журналистов, про закон об иноагентах и работу Госдумы.

В итоге суд отказал в удовлетворении исковых требований Елизаветы Маетной и Ильи Рождественского и отказал исключить их из реестра Минюста. «Пойдем обжаловать» — написал адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале.

*внесены в реестр СМИ-иноагентов.