Суд продлил арест Ивана Сафронова до января

Мосгорсуд продлил арест до 7 января 2022 года советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. К этому моменту срок его содержания в СИЗО превысит полтора года.

После заседания адвокат господина Сафронова Дмитрий Талантов рассказал журналистам, что «фактически ни на какие доводы стороны защиты суд не отреагировал», при этом «внешне все проходило достаточно пристойно». «Стандарт доказывания продления срока содержания под стражей традиционно снижен, это дело не является исключением»,— рассказал адвокат. Он отметил, что основная проблема защиты заключается в том, что адвокаты «не знают, от чего защищаться». Напомним, какие сведения и кому передал господин Сафронов, следствие до сих пор не раскрывает ни ему самому, ни его адвокатам.

В ответ на вопрос о состоянии Ивана Сафронова Талантов сообщил, что он «оптимистичен, фонтанирует юмором».