Суд продлил арест журналисту Ивану Сафронову до 9 сентября

Мосгорсуд продлил арест обвиняемому по делу о госизмене журналисту Ивану Сафронову до 9 сентября. Первое заседание по делу состоится уже 4 апреля в 14:00. Оно будет проходить в закрытом формате. Об этом сообщается в Telegram-канале «СвободуСафронову!».

Кроме того, суд отклонил все ходатайства защиты — в том числе не разрешил свидания и звонки.

Бывший корреспондент «Ведомостей» и советник госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов находится в СИЗО с 7 июля 2020 года. Его обвиняют в государственной измене. Сам Сафронов свою вину не признает. Как полагает следствие, с 2015 по 2019 год Иван собирал секретную и совершенно секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России, а после передавал данные иностранным спецслужбам. По информации адвокатов, все полтора года на журналиста оказывалось давление — ему запрещали звонки близким и переписку, требовали признание вины в обмен на общение с родными.