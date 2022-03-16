Суд сократил сроки наказания экс-полицейским, задержавшим журналиста Голунова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции снизил сроки наказания бывшим полицейским, осужденным за незаконное задержание и подбрасывание наркотиков журналисту Ивану Голунову

«Приговор Мосгорсуда от 28 мая 2021 года изменен, каждому из фигурантов снижен срок наказания на 3-9 месяцев», — сообщили «Интерфаксу» в суде в среду.

Согласно решению апелляционной инстанции, Ляховцу вместо 12 назначено 11,5 лет, колонии Сергалиеву вместо 8 лет назначено 7 лет и 3 месяца, Феофанову и Уметбаеву вместо 8 лет — 7,5 лет, а Коновалову вместо 5 лет лишения свободы — 4,5 года.

28 мая Мосгорсуд назначил от 5 до 12 лет колонии общего режима бывшим сотрудникам полиции за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против журналиста Голунова.

Сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы, задержавшие журналиста, были признаны виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, а также в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.