Суд в Киеве освободил журналиста Вышинского под личное поручительство

Апелляционный суд Киева освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под ареста под личное поручительство.

Решение отпустить Вышинского киевский суд принял после того, как он заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия и что он готов являться в суд по требованию. Сторона обвинения согласилась, что меру пресечения можно смягчить на личное поручительство.

Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины в мая 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. С тех пор его арест много раз продлевался. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.