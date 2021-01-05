Суд в Лондоне постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США

Лондонский суд постановил, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни. Такое решение огласила в понедельник судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер. Под ее председательством это дело рассматривалось в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Судья признала тот факт, что Ассанж страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду. По ее словам, его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США. Он также «обладает достаточными интеллектуальными способностями», чтобы обойти любые меры, направленные на предотвращение попыток самоубийства. Таким образом, риск для жизни подозреваемого является основанием для отказа в его выдаче.

Зачитав решение, судья добавила, что основатель WikiLeaks будет оставаться в тюрьме на время, которое отводится представителям американской прокуратуры для подачи апелляции. Как заявил адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд, сторона защиты немедленно потребует его освобождения под залог.