Суд в Минске окончательно лишил TUT.BY статуса СМИ

Экономический суд Минска отклонил жалобу на решение лишить сайт Tut.by статуса СМИ, говорится в сообщении информационного портала.

Суд рассмотрел жалобу, но не нашел оснований для отмены постановления. С 19 января оно официально вступает в силу.

18 сентября Министерство информации Белоруссии обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания Tut.by. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса было приостановлено. С 7 августа 2020 года Tut.by получил четыре предупреждения по материалам, связанным с оппозицией и протестами в стране. После обжалования в Верховном суде республики вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.

В Белоруссии лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.