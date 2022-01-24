Суд в Минске приговорил журналиста Александра Ивулина к двум годам колонии

Суд Советского района Минска признал журналиста Александра Ивулина виновным в нарушении общественного порядка во время несанкционированных акций после президентских выборов 2020 года и приговорил к двум годам лишения свободы. Об этом сообщила в среду ликвидированная Верховным судом Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Журналисту Александру Ивулину присудили два года колонии», — говорится в сообщении в Telegram-канале журналистской ассоциации. Решение районного суда не является окончательным, его можно обжаловать в установленном порядке.

Журналист спортивного портала «Трибуна» Александр Ивулин был задержан в июне минувшего года по обвинению в организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, а также повлекших нарушение работы транспорта и предприятий.

По данным следствия, Ивулин 23 августа и 27 сентября 2020 года вместе с другими людьми двигался по проезжей части проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске, что привело к нарушению работы общественного транспорта. В прокуратуре Минска ранее заявили, что Ивулин также размещал на ютуб-канале видео, чтобы «создать негативную оценку действующей власти, дискредитировать политическое и социальное положение в стране».