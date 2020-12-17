Суд в Москве удовлетворил иск Рогозина к СМИ

Останкинский районный суд Москвы обязал опровергнуть ряд статей о деятельности главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сообщили в пресс-службе суда. В частности, суд постановил опровергнуть статью, в которой Рогозин был назван «гробовщиком российского космоса», уточнил RNS адвокат Рогозина Александр Добровинский.

Также суд постановил взыскать с ответчиков суммарно 70 тысяч рублей. Изначально истец требовал компенсации в 300 тысяч рублей.

«Признать недостоверными и порочащими честь и достоинство Рогозина сведения, распространённые в сети интернет», — добавил представитель суда.

По его словам, суд постановил опровергнуть и удалить шесть статей и один видеоролик о главе «Роскосмоса».

Адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде интересы Рогозина, отметил, что на заседании были представлены находившиеся в публичном доступе отчетные документы о деятельности Рогозина как главы «Роскосмоса»:

СМИ при подготовке своих статей могли бы проверить информацию, которую они использовали, но по каким-то причинам они этого не сделали. Кроме того, ответчики не обращались за уточнениями или комментариями к г-ну Рогозину или в Роскосмос, полагаясь лишь на своих «экспертов».

Иск о защите деловой репутации Дмитрий Рогозин подал в сентябре. Ответчиками по делу стали учредители изданий Newstracker, The Moscow Post и «Аргументы недели».