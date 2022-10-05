Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google из-за блокировки YouTube-каналов

В Арбитражном суде Москвы удовлетворил иск телеканала RT к Google. Теперь компания обязана разблокировать 27 YouTube-каналов, связанных с RT. Если Google этого не сделает, то ему придется выплачивать судебную неустойку в 100 тысяч рублей в день, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Отчет начнется сразу же после вступления решения суда в законную силу.

Напомним, что Арбитражный суд начал процедуру банкротства ООО «Гугл» и ввел полугодовое наблюдение. Летом российская «дочка» корпорации Google подала заявление о банкротстве. Компания заявила, что предвидит невозможность исполнения денежных обязательств по искам Первого канала, ВГТРК, «ТВ Центр», «Москва медиа», ОТР, «Звезды», RT, «360», НТВ, компании «ГПМ Развлекательное телевидение» (ТНТ, «Пятница», 2×2, ТВ-3). Они были заблокированы на YouTube в 2022 году.