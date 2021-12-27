Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Точная сумма штрафа составляет 7 221 916 235 рублей.

Приговор связан с повторным нарушением ст. 13.41. «Нарушение порядка ограничения доступа к информации…».

Оборотный штраф в отношении Google назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.