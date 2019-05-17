Суд в Санкт-Петербурге приравнял Telegram-канал к СМИ

Невский районный суд Санкт-Петербурга назвал Telegram-канал «Занавеска Закса» средством массовой информации, говорится в решении по иску депутата Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову и журналисту Василию Романову, сообщает «Поребрик.медиа». Журналист предположил, что подобное решение выносится впервые.

Депутат требовал удалить с сайта «Мы можем.ru» заметку господина Романова, «порочащую его честь и достоинство». В публикации журналист со ссылкой на несколько Telegram-каналов, среди которых был канал «Занавеска Закса», рассказал, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов приписал господину Резнику слова о сдаче фашистам осажденного Ленинграда. Суд иск не удовлетворил, так как судья Елена Игумнова пришла к выводу, что журналист процитировал другое СМИ и не знал, что информация оригинала не соответствует действительности, а это освобождает господина Романова от ответственности.