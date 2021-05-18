Суд в Венесуэле арестовал офис газеты El Nacional по делу соратника Уго Чавеса

Суд в Венесуэле наложил арест на офис газеты El National, которую в 2015 году обязали выплатить $13 млн вице-президенту Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), бывшему председателю Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, по делу о клевете. ЕСПВ, которую до 2013 года возглавлял Уго Чавес, занимает большинство в Национальной ассамблее страны.

«Сегодня днем ответственные суды, в ответ на мой иск против El Nacional, повесили объявление, уведомили об аресте и инициировали процесс выплаты компенсации», — написал господин Кабельо в Twitter (перевод Reuters).

Генеральный директор El National Хорхе Макриниотис назвал шаг «новой атакой на демократию, свободу выражения, частную собственность».

Иск к El National был связан с перепечаткой испанской статьи о расследовании связи Диосдадо Кабельо с наркоторговлей в США. Господин Кабельо находится под санкциями США и Канады. В марте 2020 года Госдепартамент США объявил награду в $10 млн за содействие в привлечении Диосдадо Кабельо к ответственность за наркоторговлю и терроризм в сфере наркотиков.