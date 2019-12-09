Суд в Ярославле оштрафовал корреспондента «7x7» по статье «о нежелательной организации»

Мировой судья судебного участка № 4 в Ярославле оштрафовал журналиста интернет-журнала «7x7» Даниила Кузнецова на 5 тыс. руб. за «осуществление деятельности нежелательной организации», 6 декабря сообщил из зала суда корреспондент «7x7».

Судья вынес решение на основании обнаруженного сотрудником Центра «Э» контакта Даниила Кузнецова в группе «Открытая Россия. Ярославль» соцсети «ВКонтакте» и показаний находящегося в исправительной колонии создателя группы Дмитрия Алипьева и активиста Артёма Колотошина. Суд оштрафовал журналиста по статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях («Осуществление деятельности нежелательной в России организации»). По словам следователей, Алипьев и Колотошин рассказали им, что Кузнецов отвечал за размещение контента в группе и называл себя оппозиционером.

Даниил Кузнецов считает, что Дмитрий Алипьев. отбывающий наказание в колонии, мог дать показания под давлением.

— Судья не принял самые важные наши ходатайства, зато приобщили к делу ссылки на «Коммерсантъ», где был комментарий представителей «ВКонтакте», и публикацию радио «Свобода», где сообщалось о самороспуске «Открытой России». Прокурор почти никак не комментировала, только выступала против наших ходатайств. Мы будем обжаловать штраф вплоть до ЕСПЧ, — рассказал Кузнецов «7x7».

Сам журналист заявил, что он по заданию редакции встречался на мероприятии «Открытой России» с Алипьевым и Колотошиным в 2017 году. После этой встречи они добавили его в контакты группы, но самой группой он не занимался.

По мнению Кузнецова, дело основывается всего лишь на факте указанного в группе его аккаунта и показаниях двух свидетелей, публиковать же контакты кого-либо или назначать администратором группы «ВКонтакте» можно без уведомления этого человека. После дела Кузнецова представители соцсети пообещали изменить правила добавления людей в администрацию сообществ.

Интересы Кузнецова в суде представлял адвокат Алексей Лаптев, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт». Они вместе с Кузнецовым намерены обжаловать решение суда.