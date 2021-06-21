Суд вернул в полицию дело на Дудя о пропаганде наркотиков

Зюзинский районный суд Москвы вернул в полицию возбуждённое дело о пропаганде наркотиков против журналиста Юрия Дудя. Это указано в карточке дела на сайте суда.

«Пропаганду запрещённых веществ» у журналиста нашла общественная организация «Лига безопасного интернета». Есть также подтверждение официальной психолингвистической экспертизы. Возможная причина «пропаганды» или в интервью с Александрой Бортич, или с Ивангаем, или с Моргенштерном.

Ранее МВД возбудило административное дело после обращения «Лиги безопасного интернета» по поводу проверки интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещённых веществ. 11 июня дело журналиста поступило в суд.