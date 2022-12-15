Суд впервые оштрафовал за размер шрифта в маркировке иностранного агента

Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал на 10 000 рублей блогера Андрея Алексеева*. Ведомству не понравился размер заглавных букв, которые блогер использовал для обязательного «иноагентского» уведомления в соцсети «ВКонтакте».

Роскомнадзор требует, чтобы шрифт маркировки был в два раза больше шрифта сообщения, а экспертиза прокуратуры пришла к выводу, что в случае со «ВКонтакте» клавиша Caps Lock не дает нужного размера. Юристы указывают, что проблема в некачественном законодательстве об иноагентах, которое допускает возможность разного толкования правовой нормы.

Дело Алексеева* суд Ярославля рассмотрел 26 октября. Защита настаивала на том, что настройки соцсети «ВКонтакте» не позволяют менять размер шрифта, но суд принял сторону прокуратуры и назначил Алексееву* штраф на сумму десять тысяч рублей. Попытка обжаловать штраф не удалась — областной суд принял сторону районного, отказав иноагенту в проведении дополнительной технической экспертизы.

Решение суда вступило в законную силу. Алексеев* сообщил, что теперь не будет публиковать посты во «ВКонтакте» — выполнить это в соответствии с решением суда можно только через форматирование заголовка в режиме «статья».

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов