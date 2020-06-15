Суд впервые вынес российскому журналисту предупреждение за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации МИД

В Кемерово мировой судья вынес предупреждение журналисту Роману Янченко, который сотрудничает с телекомпанией «Белсат TV», зарегистрированной в Польше. Об этом «Медиазоне» сообщили в «Центре защиты прав СМИ», который оказывал Янченко юридическую поддержку.

13 марта Янченко снимал для «Белсат TV» одиночные пикеты в Новокузнецке. Его задержали полицейские, после чего составили протокол по части 1 статьи 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения, если такое разрешение обязательно).

В протоколе, отмечают правозащитники, полицейские указали, что Янченко «брал интервью у участников одиночных пикетов, используя для видеосъемки сотовый телефон и микрофон, маркированный наименованием телекомпании "Белсат"».

В «Центре защиты прав СМИ» отмечают, что это первый случай, когда российскому журналисту выносили такое предупреждение. Янченко как фрилансер сотрудничает со многими изданиями, он постоянно живет в России и имеет гражданство — следовательно, ему не нужно получать аккредитацию в МИД:

«Удивительно, что полиция и вслед за ней суд считают, что журналисту для обычной журналистской работы нужна лицензия или какое-либо специальное разрешение. Аккредитация к таким тоже не относится. Достаточно посмотреть в законодательство о лицензируемых видах деятельности, чтобы увидеть — там нет журналистики. Не требует этого и Закон «О СМИ». Это правовой нигилизм, помноженный на политические страхи — что человек собирает материалы для иностранного СМИ», — сказала руководительница центра Галина Арапова.