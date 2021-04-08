Суд вынес первое решение о штрафах за отсутствие маркировки на сайтах СМИ-иноагентов

Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана иноагентом на территории РФ) в течение 60 дней должна выплатить в сумме 5,5 млн рублей штрафов за отсутствие маркировки «иноагент» на своих ресурсах.

Тверской районный суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы издания. Постановление мирового судьи о штрафах осталось в силе.

Роскомнадзор Telegram-канале уточняет: «По закону “О средствах массовой информации” (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств».

Gроверить статус организации или СМИ на «иноагентность» можно с помощью бота в Telegram от команды издания «Между строк» из Нижнего Тагила.