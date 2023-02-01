Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии по делу о фейках

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к восьми годам колонии по делу о фейках про Вооруженные силы России.

Отбытие срока наказания будет отсчитываться с момента экстрадиции Невзорова* в Россию, либо с момента его задержания в стране. Приговор в силу пока не вступил.

Напомним, Невзоров* давно находится за пределами России. Ранее МВД объявило его в розыск, а суд арестовал его петербургскую недвижимость. Вчера прокурор запросил для Невзорова* 9 лет колонии. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов