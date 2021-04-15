Суд запретил четырем журналистам студенческого издания DOXA выходить из дома

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий редакторам журнала DOXA Владимиру Метелкину, Алле Гутниковой, Армену Арамяну и Наталье Тышкевич.

Журналистам запретили выходить из дома, использовать любые средства связи и интернет, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя.

Следователь в суде заявил, что у редакторов DOXA возник «преступный умысел на поддержание» призывов к митингам, которые ранее публиковал соратник Навального Леонид Волков. По словам следователя, журналисты изготовили и опубликовали материалы, призывающие несовершеннолетних школьников и студентов к участию в митингах.

Один из таких призывов была видеозапись «Им не победить молодость». Следователь также ссылается на лингвистическую экспертизу, которая уже нашла в ролике подобные призывы.

Видео было удалено после по требованию Роскомнадзора.

Первому суд избрал меру пресечения Владимиру Метелкину. Полностью удовлетворив ходатайство следствия, суд запретил ему покидать место проживания с 00:00 до 23:59, пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, кроме своего защитника, следователей и близких родственников.

Затем суд избрал такую же меру пресечения и Гутниковой.

Как отмечал ранее глава правозащитной «Агоры» Павел Чиков, такая мера фактически означает домашний арест.

Адвокат Гутниковой Дмитрий Захватов на заседании заявил, что в ролике «Им не победить молодость» нет призывов к участию в митингах. Гутникова говорит на видео о том, что молодые люди могут стать волонтерами в студенческих организациях или открыть студенческие медиа, чтобы отстаивать свои права.

Утром 14 апреля телеграм-канал журнала DOXA сообщил, что в редакцию, а также домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич пришли с обысками. Вскоре стало известно, что следователи также пришли к сотруднице журнала Алле Гутниковой, ее родителям и родителям Арамяна.

После обысков Арамяна, Метелкина, Тышкевич и Гутникову доставили в Следственный комитет России. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий). Наказание по этой статье включает лишение свободы на срок до трех лет.

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) не оставит без внимания обыски у сотрудников студенческого журнала DOXA и разберется в ситуации. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.