Суд запросил данные Роскомнадзора о регистрации Mash

Савеловский районный суд запросил данные Роскомнадзора о регистрации проекта Mash в качестве СМИ, сообщила судья Олеся Королева на заседании суда по иску к Mash на 1 млн рублей от футбольного болельщика Ильи Златогорова о защите деловой репутации.

На уточняющий вопрос представителя Mash, информацию какого характера запросил суд в Роскомнадзоре и можно ли получить эти сведения в открытых источниках, судья уточнила, что к делу могут быть приобщены только официальные документы, является ли Mash СМИ или нет.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что пока не получали запроса суда по Mash.

В середине июня судья сообщала, что запросила ОВД по Центральному административному округу столицы относительно того, было ли возбуждено уголовное дело в отношении болельщика ЦСКА Ильи Златогорова, который ранее подал иск о защите репутации к проекту Mash.

Она уточняла, что сделала запрос на основании того, что истец, Илья Златогоров требует опровергнуть опубликованную в декабре проектом Mash информацию, что он может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее Златогоров потребовал взыскать с проекта Mash 1 млн рублей по иску о защите репутации из-за обнародованной информации о его задержании и подозрениях в причастности к массовой драке российских футбольных фанатов с болельщиками итальянского футбольного клуба «Рома» осенью прошлого года.