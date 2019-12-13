Владимир Сухой, журналист, профессор МГИМО: «Самоцензура — это чисто российское явление»

— Говорят, что самоцензура — это то, без чего не может существовать журналистика. Согласны?

— Самоцензура в той ситуации, в которой оказалась сегодняшняя российская журналистика, превратилась, по сути дела, в жесткую цензуру. В условиях существования определенных правил и превалирования одного, «единственно правильного» мнения журналист, работающий в российских СМИ, должен десять раз подумать, может ли он идти «против течения». И тогда он часто говорит себе: «А зачем мне это нужно? Я уж лучше как все». Вот это и есть та самая самоцензура, которая превращает нашу журналистику в единомнение, в обезвоженную пустыню, в космический ландшафт, некий кратер, закатанный колесами «лунного трактора».

— Вы бы поставили знак равенства между цензурой и самоцензурой в сегодняшней российской журналистике?

— На мой взгляд, самоцензура сейчас — хуже любой цензуры. У официальной цензуры есть хоть какие-то «берега», самоцензура — безгранична. В зависимости от продажности журналиста, его ангажированности, его приверженности правилу «кабы чего не вышло», самоцензура превращается в антипод «шагреневой кожи» — она может «разжиматься» до бесконечности.

— Вы не связываете самоцензуру с ответственностью?

— Ответственность, на мой взгляд, у журналиста должна быть. Но она не связана напрямую с самоцензурой.