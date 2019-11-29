Как российское законодательство требует писать о самоубийствах и к чему это приводит

В 1774 году Иоганн Гёте опубликовал свой роман «Страдания юного Вертера». Книга вызвала не только внимание просвещенной европейской публики, но и волну самоубийств: молодые люди подражали герою романа. Сегодня медиапсихологи так и называют эффект «суицидального заражения» — синдром Вертера. Только теперь это заражение происходит, как они утверждают, в основном через СМИ. Поэтому во многих странах корпоративные журналистские кодексы не рекомендуют, а то и вовсе запрещают подробно описывать случаи самоубийств, если они не имеют особой общественной значимости.

В нашей стране решили пойти дальше: распространение информации о самоубийствах ограничили законодательно. Что из этого получилось? Удалось ли обуздать желтую прессу, спекулирующую на теме суицида? И как теперь работать с этой социально значимой проблематикой добросовестным журналистам? Давайте разберемся.

БЕЗ ПОДРОБНОСТЕЙ И ОДОБРЕНИЙ

Тему суицида в России регулирует статья 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она позволяет блокировать сайты или их страницы при обнаружении там «информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства». Следит за соблюдением «антисуицидного» требования Роспотребнадзор, который и инициирует блокировки, отправляя соответствующие требования в Роскомнадзор. Тот уже отправляет предупреждение владельцу ресурса и хостинг-провайдеру. В случае невыполнения требований об удалении информации сайт или страница вносятся в «черный список» и блокируются.

Требования закона «Об информации…» относятся не только к СМИ, но и к любым сайтам, пабликам и каналам в социальных сетях, блогам и т. д.

Что же понимают наши контрольные ведомства под призывами к самоубийству? Это довольно широкий спектр сведений, к которым относятся:

• указание на самоубийство как способ решения проблемы (включая опросы, тесты, рейтинги, где суицид выступает как вариант);

• положительная оценка или одобрение самоубийства;

• призывы и аргументы в пользу самоубийства (в том числе и косвенные);

• примеры совершения самоубийства с их положительной оценкой;

• осуждение и высмеивание неудачных попыток самоубийства;

• объявления о знакомстве с целью совершения самоубийства.

Также запрещено распространять любую информацию о способах самоубийства и о подготовке к нему. Это касается всех типов информации: текста, изображения, видео и т. п.

Исключение есть только для сайтов органов государственной и муниципальной власти, а также для «охраняемых законодательством произведений, имеющих значительную историческую, научную, художественную или иную культурную ценность для общества». То есть за публикацию «Страданий юного Вертера» вас не заблокируют. Но относится ли к этому исключению современная проза? Если да, то какая? Об этом нигде не сказано.

НЕТ СЛОВА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ

На первый взгляд все выглядит правильно и обоснованно: зачем смаковать детали, рассказывать о легких способах покончить с собой, а уж тем более призывать к самоубийствам? Но все выглядит хорошо только до того, как речь заходит о практическом применении этих запретов.