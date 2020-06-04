Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»

Сенатор Сулейман Керимов подал иски к издателям журнала Forbes и газеты «Ведомости», следует из картотеки дел Гагаринского районного суда, в который поступили иски.

Причина претензий Керимова к «Ведомостям» — статья 2017 года, в которой рассказывалось о московском строительном холдинге «Развитие», в 2005 году сменившем собственника. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на поступивший в редакцию иск.

«Бизнесмен Сулейман Керимов считает порочащими его репутацию сведения, изложенные в статье "Ведомостей" 2017 г. "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень", говорится в иске, который поступил в редакцию», – отмечает газета.

Истец требует опубликовать опровержение, удалить статью с сайта издания, а также выплатить компенсацию морального ущерба в размере 50 000 руб, добавляет газета.

Гагаринский районный суд Москвы вернул три иска в связи с «неподсудностью» — все три ответчика зарегистрированы по адресам, которые не относятся к территориям суда.