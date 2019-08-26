В пассивном поиске: зачем обновлять резюме тому, кто не ищет работу

Не только соискатели охотятся за интересными вакансиями, но и рекрутеры заинтересованы в том, чтобы найти квалифицированного сотрудника. Для этого они пользуются различными инструментами и ресурсами.

База резюме

Для работодателя пассивный поиск — это когда размещаешь вакансию и ждешь откликов. Желающих может быть много, но необязательно среди них найдется тот, кто идеально подходит. Тогда приходится использовать активный поиск: запрашивать рекомендации у коллег и знакомых, мониторить профессиональные сообщества и, конечно, обращаться к базам резюме.

— В январе 2017 года мое резюме было не закрыто, но не обновлялось больше года, — вспоминает Мария Елисеева, руководитель SMM отдела AGM Group. — Тем не менее мне поступил звонок от AGM Group с предложением прийти на собеседование на должность руководителя отдела SMM. Я работу не искала и не собиралась. Про резюме, если честно, просто забыла. Но из любопытства сходила на собеседование. Уже два с половиной года работаю в AGM в должности руководителя и не жалею ни капли, что согласилась и на собеседование, и на оффер.

Со стороны работодателя Марии ситуация выглядела так:

— В 2016 году мы приняли решение запустить направление SMM. Нашли несколько клиентов и двух человек в штат, — рассказывает генеральный директор AGM Group Евгений Волошин. — Пока отдел существовал в таком формате, я работал в роли руководителя и в процессе понял, кто мне нужен на эту позицию. Критериев было несколько: во-первых, самостоятельность, автономность в работе; во-вторых, умение организовать разнопрофильную команду, в которую входили менеджер проекта, копирайтер, таргетолог, дизайнер и модератор. Сейчас второй пункт выглядит очевидным, но тогда почти все, приходящие на собеседование, утверждали, что надо брать универсалов и замыкать на них несколько проектов. Искали по знакомым, по сайтам подбора персонала и не могли найти. В какой-то момент я нашел старое резюме Маши и пригласил ее на собеседование. Она описала как раз такую модель, как я и предполагал, плюс имела опыт работы по ней. Так мы нашли в штат сильного руководителя, с видением развития, как у нас. Нам ничего не оставалось, как «схантить» ее. Это было правильное решение, о котором не жалеет ни одна из сторон.

Скрытые вакансии

Рекрутеры говорят, что на рынке труда гораздо больше вакансий, чем кажется: не все они публикуются в открытом доступе. К примеру, без лишнего шума обычно подбирают руководителей.

— В нашем агентстве работает несколько сотрудников (в основном, на топовых позициях), которые не успели разместить резюме, а мы уже сделали им предложение о работе, — говорит Виолетта Серокурова, директор по персоналу агентства Poster One. — Это требует от рекрутера отличного знания рынка и «расстановки сил», а также тесных коммуникаций с ключевыми людьми из индустрии. Вы должны четко понимать, в какой момент конкретный человек готов к поиску нового места работы и, что еще важнее, сможете ли вы сделать конкурентоспособное предложение, основанное на индивидуальных запросах специалиста.

Работодатель может скрывать от конкурентов, что ищет сотрудника. Кроме того, в числе «скрытых» могут быть вакансии, требующие специфического набора навыков и рассчитанные на уникальных профессионалов.

— Рекрутеру гораздо проще и эффективнее искать резюме по базам данных, а уже затем разбирать отклики на размещенные вакансии, — отмечает Виолетта Серокурова. — В наш технологический век поисковые машины настолько грамотно адаптированы под индивидуальные запросы работодателя, что есть возможность сопоставить интересующие резюме с пометками «отклики». И это будет идеальным уловом: вы заинтересованы в конкретном соискателе, а он — в вас! Как правило, такие истории приводят к выходу кандидата на работу. Мы в своей работе стараемся придерживаться именно такого подхода, потому как просмотр исключительно одних откликов не дает желаемого результата. Особенно, когда соискатели проводят «ковровую бомбардировку» откликами на все вакансии.

Честность и открытость

Поиск новой работы не единственная причина обновить резюме. Некоторые кандидаты делают это из спортивного интереса: чтобы посмотреть, насколько они востребованы и что им может предложить рынок. Кроме того, процесс обновления резюме помогает взглянуть со стороны на свой опыт и проделанную работу, оценить свои достижения и слабые места, подумать о векторе дальнейшего развития. Правда, работодатели не всегда положительно относятся к таким экспериментам. Наталия Ковалева работала корреспондентом в одной из газет. После того, как она обновила резюме, ей позвонили из отдела кадров.

— Меня пригласили на встречу с моим руководителем и специалистом из отдела кадров, — рассказывает Наталия Ковалева. — Спрашивали, почему я решила уходить, что меня не устраивает. Подумав, я ответила, что довольно долго занимаюсь одним и тем же, а мне хочется развиваться, расти. На следующий день после этого мне пообещали отдать новый раздел в газете, а ещё через пару дней передумали и посоветовали, не откладывая, написать заявление об уходе.

Порывшись в настройках, можно скрыть опубликованное резюме от своего работодателя, но в этом случае некоторых кандидатов начинает волновать вопрос этичности подобных действий. Здесь каждый принимает решение сам.

— Я за честность и открытость, — говорит Мария Елисеева. — Очень расстраивает, когда сотрудники обновляют резюме и ищут работу, но при этом не готовы обсуждать их сложности в компании и причины. Единственное, иногда хочется понять свою стоимость на рынке и уровень компетенций извне. Здесь, конечно, сходить на собеседование бывает полезным (и не всегда ты уходишь с текущей работы или собираешься это сделать). Безумно рада, что текущая команда всегда открыта и обсуждает со мной вопросы о смене работы или просто похода на собеседование. Так мы разбираем сложности и ищем пути решения.

— Если бы мы жили в условиях экономической стабильности, то можно было бы рассуждать про неэтичность размещения резюме в процессе работы у текущего работодателя, — считает Виолетта Серокурова. — Но, поскольку наши «подушки безопасности» уже неоднократно сгорали, то это оправданное желание: сначала найти работу, потом договариваться об увольнении. Вопрос только в том, какова позиция работодателя на этот счет. С одной стороны, можно поговорить с руководством, обозначить свои опасения и получить (или не получить) желаемое повышение заработной платы или изменение условий труда. С другой, «пассивный» поиск может привести к реальному конфликту и невозможности продолжать сотрудничество. Для работодателя такая ситуация может стать критичной в тот момент, когда он получит уведомление за две недели об увольнении с невозможностью удержать человека. Еще раз повторюсь, что все зависит как от работодателя, так и от сотрудника.

Для соискателя пассивный поиск — разместить резюме и ждать инициативы от рекрутеров. Это вряд ли будет эффективно в ситуации, когда работа нужна срочно, — в этом случае придётся взять инициативу на себя. Зато в качестве индикатора собственной востребованности и источника новых возможностей резюме в базе может сработать.