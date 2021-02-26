Пэйвол, конвергентная редакция, нативная реклама — одни из ключевых принципов работы The Sunday Times

Редактор The Sunday Times Эмма Такер работает на этой должности чуть больше года. Мы попросили ее поделиться приобретенным за это время опытом и мнением о дальнейшем развитии журналистики
Доверяй и проверяй
«Трансформация СМИ требует от журналистов больше внимания к своим читателям. До того как издания начали переходить в онлайн-формат, успешность того или иного СМИ измерялась объемом тиража и доходами от рекламы — и, честно говоря, тогда мнение редактора было важнее всего. Поэтому мы не были так близки к своей аудитории, как сейчас.
The Sunday Times ввела систему платного контента более 10 лет назад. Именно поэтому мы имеем прямой доступ к нашим читателям, что позволяет установить с ними доверительные отношения. Так что в этом плане мы стараемся придерживаться формата открытого диалога.
Новый формат взаимодействия с читателями сильно повлиял на работу журналистов. И сейчас можно сказать, что эти изменения были к лучшему. Во многом это способствовало поднятию уровня конкурентоспособности издания.
Мы не можем позволить себе утратить доверие читателей, ради которого так долго работали. И мы все еще должны придерживаться тех ценностей, которые были в работе печатных СМИ».
Универсальный журналист
«Сейчас от журналиста требуется нечто большее, чем умение писать новости. Современные журналисты должны работать с видео и мультимедийным повествованием, SEO, данными и т.д. На плечах одного человека теперь лежит гораздо больше ответственности.
У нас нет отдельно журналистов для печатной версии, а отдельно для онлайна. Они работают на всех платформах. И у нас нет какого-то показателя успешности журналиста и его работы. Но мы хотим, чтобы журналисты сами оценивали себя, понимали, что они работают на увеличение уровня вовлеченности.
Наш контент в значительной степени измеряется уровнем вовлеченности аудитории, поэтому этот показатель имеет первостепенное значение. Нам важно понимать, что мы даем аудитории именно тот контент, который ей требуется. Тогда снижается вероятность оттока читателей.
Как убедить журналистов печатных СМИ перейти в онлайн? Прежде всего, необходимо показать им эффективность работы в онлайне, регулярно давать обратную связь. Мы прекрасно знаем, что они не могут получать такой фидбэк при работе с печатными СМИ. Надо привить им идею, что они смогут отслеживать эффективность своей деятельности, смогут понять, насколько они успешны. Надо показать, что действительно успешный текст может быстро разойтись по интернету и дать моментальный рост аудитории. Ведь, в конце концов, каждому журналисту нравится мысль, что аудитория заходит на сайт издания только ради того, чтобы прочесть именно его текст».
Аудио молодым
«Times Radio — это наш новый интересный проект. Для нас это отличный вариант брендинга. Поскольку платформа доступна только для постоянных подписчиков, попасть на подходящую целевую аудиторию первоначально было крайне сложно. Поэтому мы переориентировались на молодую аудиторию, которая привыкла к подкастам.
Что действительно интересно, так это то, насколько хорошо наши журналисты выступают на радио. Это та же самая группа журналистов, что создает тексты для всех других площадок, на которых мы работаем.
Сейчас команда Times Radio также изучает способы внедрения искусственного интеллекта в работу редакции для составления отчетов и новостного фактчекинга».
Прозрачность рекламы
«На сегодняшний день печатные СМИ все больше ориентированы на коммерцию. Я думаю, в будущем журналистика не слишком изменится. Конечно, будут какие-то нововведения, но в целом структура работы сохранится. Скорее всего, поменяется формат подачи новостей, может, даже источники финансирования. И во многом эти изменения будут вызваны пандемией COVID-19.
До пандемии больший доход изданиям приносил именно выпуск печатных СМИ, однако после появления коронавируса картина кардинально изменилась. Сейчас мы уверены в том, что доход от рекламы в печатных СМИ вряд ли вернется на прежний уровень, люди уже привыкли к онлайн-формату. Этот переход от одного формата к другому был заметен и ранее, но COVID-19 ускорил этот процесс.
Спонсируемый или нативный контент и рекламные ролики являются частью цифровой трансформации. Фактически рекламные интеграции и раньше были неотъемлемой частью печатных СМИ, так что в этом нет ничего нового. Важно лишь то, понимают ли читатели, что контент спонсируется, и достаточно ли прозрачен этот процесс.
Я думаю, что та же схема работает и с рекламой в онлайн-пространстве. Пока читатель понимает, зачем нужна реклама и как она работает, ее эффективность не снижается».
Ошибка редактора
«Когда редактор отдела здравоохранения впервые предложил опубликовать интервью эпидемиолога о новом вирусе COVID-19, где речь шла о повышении процента смертности населения, я посчитала, что это не стоит публиковать. Я не хотела преувеличивать значение вируса и пугать аудиторию. Мы не поставили интервью в номер. Это было в феврале, когда вирус еще не дошел до нашего региона.
Конечно, теперь очевидно, что это стало большой ошибкой для издания. Но мы все совершаем ошибки время от времени. И история с пандемией является показательным примером: никто из нас тогда не думал, что вирус как-то повлияет на нашу жизнь».