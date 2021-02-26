Пэйвол, конвергентная редакция, нативная реклама — одни из ключевых принципов работы The Sunday Times

Доверяй и проверяй

«Трансформация СМИ требует от журналистов больше внимания к своим читателям. До того как издания начали переходить в онлайн-формат, успешность того или иного СМИ измерялась объемом тиража и доходами от рекламы — и, честно говоря, тогда мнение редактора было важнее всего. Поэтому мы не были так близки к своей аудитории, как сейчас.

The Sunday Times ввела систему платного контента более 10 лет назад. Именно поэтому мы имеем прямой доступ к нашим читателям, что позволяет установить с ними доверительные отношения. Так что в этом плане мы стараемся придерживаться формата открытого диалога.

Новый формат взаимодействия с читателями сильно повлиял на работу журналистов. И сейчас можно сказать, что эти изменения были к лучшему. Во многом это способствовало поднятию уровня конкурентоспособности издания.

Мы не можем позволить себе утратить доверие читателей, ради которого так долго работали. И мы все еще должны придерживаться тех ценностей, которые были в работе печатных СМИ».

Универсальный журналист

«Сейчас от журналиста требуется нечто большее, чем умение писать новости. Современные журналисты должны работать с видео и мультимедийным повествованием, SEO, данными и т.д. На плечах одного человека теперь лежит гораздо больше ответственности.

У нас нет отдельно журналистов для печатной версии, а отдельно для онлайна. Они работают на всех платформах. И у нас нет какого-то показателя успешности журналиста и его работы. Но мы хотим, чтобы журналисты сами оценивали себя, понимали, что они работают на увеличение уровня вовлеченности.

Наш контент в значительной степени измеряется уровнем вовлеченности аудитории, поэтому этот показатель имеет первостепенное значение. Нам важно понимать, что мы даем аудитории именно тот контент, который ей требуется. Тогда снижается вероятность оттока читателей.