Владимир Сунгоркин: «Мы — газета обывателя»

Второе. Конечно, это серьезнейший удар по экономике. Любое издание, которое получает статус иноагента, в России теряет поддержку рекламодателей. Потому что у нас очень много зависит от государства, у нас государственный капитализм. То есть либо предприятия принадлежат государству напрямую, либо зависят косвенно. Госкапитализм заставляет очень дисциплинированно себя вести всех субъектов рынка. И, конечно, СМИ-иноагенту никто из государственных, что называется, рекламодателей давать рекламу не будет. И если, допустим, рассуждать о «Комсомолке», то для нас это будет экономическая катастрофа и надо будет закрываться.

— Комментируя получение Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым, вы сказали: «Я считаю, это очень правильное награждение». Что вы имели в виду?

— Я хорошо знаю Муратова. Это человек, который много лет служит журналистике, служит правам человека. Речь же не просто о том, что наградили оппозиционера из России. Если бы наградили Навального, мне бы это очень не понравилось. Я считаю, что Навальный с точки зрения дела мира в России и во всем мире неправильный и даже опасный человек. Навальный, наверное, был бы хорошим в некой, как они выражаются, России будущего не президентом (не дай бог), а, допустим, генеральным прокурором. Но для этого генерального прокурора должен быть сильный суд и прочие правоохранительные организации, которые будут за ним присматривать. Муратов — это другая история. Это не Навальный. Навальный — диктатор, Наполеон. Приход к власти Навального — это катастрофа для России. Потому что он все сводит к разбирательствам, к развешиванию ярлыков. Он же агрессивен ко всем, даже к тем, кто его породил и поддерживал. И Венедиктова сделал виноватым во всем, и к Муратову у него наверняка вопросы. Что уж говорить о прочих смертных, да?

— Сторонники Навального вылили много помоев на Муратова. А Муратов считает, что Навальный достоин этой награды.

— Дима выше этого. Навалисты — это же секта. Это большевизм. Говорят: «Посмотрите, какой он герой, вернулся и пошел в тюрьму». Но в тюрьме очень много интересных людей сидело. Гитлер тоже в тюрьме сидел. И Сталин в тюрьме сидел, и Ленин был в ссылке. И кто там только не сидел из выдающихся злодеев. Так что же, это означает, что раз в тюрьме ты посидел, значит, ты правильный лидер? Ничего подобного.

Я всегда знал, что Дима старается быть справедливым, помогать везде, где можно. Вот это очень важное качество, кстати, для политика. Считаю, что у Муратова есть исторический шанс быть крупным политиком. Хотя он говорит: «Нет, я в политику не иду».

— Вы можете себе представить, что вы или любой другой редактор или журналист «Комсомольской правды» когда-либо может получить Нобелевскую премию мира?

— Нет, я себе такое представить не могу. Все-таки это другая история совершенно. Другие критерии, скажем так. Нобелевскую премию мира дают тому, кто обладает огромными рычагами властными и использует их на доброе дело (как Барак Обама или Михаил Горбачев), либо тому, кто в борьбе за все хорошее против всего плохого несет на себе некий ореол жертвенности. «Комсомольская правда» — это не газета, помешанная на жертвенности. Мы — газета обывателя. Я лично с большим уважением отношусь к обывателю. К мещанству, скажем так. Потому что, как мне кажется, это самый достойный образ жизни — не совершать подвиги на баррикадах с утра до вечера, как Навальный (хотя, наверное, должны быть и такие люди).

— Работать кто будет?

— Да! Работать кто будет? И жить-то кто будет? Ну что это такое: у нас вся история — история сплошного героизма. А жить многим негде. В итоге в своем героизме мы захватили пространства, самая большая страна у нас, а туалетов нет в этой стране. Вы куда-нибудь в регион, в глухомань поезжайте — там же жить невозможно. Туалеты грязные, покушать где-то нормально негде (у нас полно городков, где ни единого кафе не осталось!), больницы позакрывали, школы позакрывали. Зато мы куда-то прем в Сирию, воюем за какие-то идеалы, несем какое-то мессианство.

Люди бедно живут. Вот я был сейчас в Приморском крае. Едем с местным парнем. Он за рулем, я его слушаю. У него четверо детей. И вот он рассказывает: раньше в райцентре работала больница — закрыли, школа была у них в поселке — закрыли, УЗИ даже в соседнем городе нет, он везет беременную жену за 300 километров. В Приморском крае. Богатейший край! И вот этот вот вечный героизм. А обывателю жить негде. Все нищие. Каждую копейку считают. Это же ужасно! Все в стрессе живут. Вот о чем надо думать. Навальный будет об этом думать? Не-а. Муратов будет.

Вот я не представляю Муратова, который будет озабочен нашими интересами в Сирии. Он будет озабочен нашими интересами в Приморском крае.

— Вы продолжаете считать, что массовое издание не может быть непатриотичным, не имеет права не поддерживать «высшую государственную и религиозную власть»?

— Ну а как? Если массовое издание не поддерживает существующую власть, ну тогда что, массовое издание должно встать на сторону революции?